Lecce, ubriaco al volante travolge uno scooter: un morto e un ferito

E' di un morto e un ferito il bilancio di un investimento stradale avvenuto all'alba in viale Marche a Lecce dove una Bmw, condotta da un 35enne bulgaro, risultato poi ubriaco, ha travolto un ciclomotore su cui viaggiavano due persone, padre e figlio. Per il conducente dello scooter non c'è stato nulla da fare, mentre il giovane ha subìto gravi lesioni alle gambe. Il conducente dell'auto è indagato per omicidio stradale.