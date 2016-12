Lecce, tenta di fermare rapinatori: ferito gravemente da coltellata

Un uomo di 50 anni è stato gravemente ferito con una coltellata all'addome da due rapinatori in fuga dopo un assalto in un ufficio postale a San Cassiano, nel Leccese. L'uomo, operato d'urgenza, si trovava all'esterno dell'ufficio in via Risorgimento e ha tentato di bloccare i due che stavano scappando dopo essersi fatti consegnare dai dipendenti i soldi contenuti nelle casse. I carabinieri hanno bloccato uno dei malviventi.