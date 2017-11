Lecce, ripresi lavori in cantiere Tap: tensioni per cordone polizia

Ritorna la tensione nel cantiere Tap a Melendugno (Lecce), dove le forze di polizia sono intervenute per consentire lo stoccaggio del materiale e dei mezzi per i lavori di ultimazione della 'fase zero' della realizzazione del terminale del gasdotto. Circa 250 uomini hanno creato un cordone intorno all'area cantiere, bloccando tutti gli accessi. Gli aderenti a 'No Tap' di fatto non hanno potuto raggiungere il presidio che da tempo si tiene nella zona.