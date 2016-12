Lecce, precipita un ultraleggero: gravissimi i due uomini a bordo

Un aereo ultraleggero è precipitato, per cause in corso di accertamento, durante la fase di atterraggio in un campo a pochi metri di distanza dall'aeroporto Lepore di Lecce-San Cataldo. Due uomini sono rimasti gravemente feriti: uno è in fin di vita. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.