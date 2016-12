23:11 - Operazioni di soccorso a Punto Meliso, a Santa Maria di Leuca (Lecce), da parte degli uomini degli equipaggi di motovedette della Guardia costiera, dei carabinieri e dei vigili del fuoco per trarre in salvo tre migranti che si trovano isolati su una zona di scogliera impervia e sono feriti, pare non in maniera grave. I tre fanno parte di un folto gruppo di migranti sbarcato a Punto Meliso.