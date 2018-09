Lecce, litiga con i vicini e spara: tre morti e un ferito

Sembra che la lite sia nata per strada, in via Tevere, dove Pappadà abita proprio di fronte all'abitazione della famiglia Marti. Stando al racconto di alcuni testimoni, Pappadà avrebbe estratto la pistola e avrebbe sparato contro Andrea Marti, appena arrivato con l'auto. Padre, madre e zia, che erano in casa, sentendo gli spari, sarebbero usciti in strada: Pappadà avrebbe quindi aperto il fuoco contro di loro.



I rapporti tra le due famiglie erano molto tesi per ripetuti contrasti. Tra le due famiglie da tempo c'erano attriti e litigi, mai denunciati. L'arrestato, a quanto pare, deteneva illegalmente l'arma. Potrebbe aver sparato - ma e' solo una prima ipotesi - per questioni di parcheggio: il primo ad essere stato ucciso è stato Andrea Marti. Il 36enne era giunto in auto e l'aveva appena parcheggiata quando il vicino ha cominciato a gridare, afferrando poi l'arma e facendo fuoco sul giovane che e' morto all'istante.



Dopo aver udito i colpi di arma da fuoco sono scesi dall'abitazione anche il padre, la madre e la zia del 36enne e Roberto Pappada' ha fatto fuoco anche sui tre, uccidendo Franco Marti e ferendo le altre due donne, una delle quali, la zia di Andrea, e' morta nella notte.