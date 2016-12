Lecce, litiga con due ciclisti e li investe uccidendone uno: pirata arrestato

Secondo la ricostruzione dei fatti ci sarebbe stato uno scambio di epiteti tra un gruppo di ciclisti e l'automobilista che li stava superando. Poi l'inversione di marcia con l'automobile, che punta dritto sugli uomini in bici falciandone due prima di fuggire.



A gettare una ulteriore ombra sulla vicenda, già grave perché l'investitore non si è fermato a soccorrere gli investiti, è un testimone, anche lui in bicicletta, che seguiva a poca distanza gli altri. Tutti facevano parte di una carovana in mountain bike che procedeva a gruppetti lungo una percorso ciclo turistico sulla provinciale che collega Casalabate a Squinzano, in provincia di Lecce.



La vittima è Franco Amati, di 67 anni di Lecce. E' invece ricoverato nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce l'altro ciclista investito, Ugo Romano, di 62 anni, anche lui leccese, che ha riportato traumi vari all'emitorace, al bacino, e alla clavicola e dovrà subire un intervento di chirurgia plastica all'orecchio sinistro, quasi del tutto staccato.