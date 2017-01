Lecce, è morto uno dei due gemelli disabili costretti a vivere a letto attaccati a un respiratore

Lo scorso 22 novembre i gemelli avevano compiuto 38 anni e per l'occasione i genitori avevano preparato una grande festa, alzandoli dal letto. I due avevano anche espresso il desiderio di incontrare Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, le loro beniamine.



L'antefatto - Della loro storia si erano occupati in passato i media quando Marco e Sergio avevano chiesto ai genitori di staccare i macchinari che li tenevano in vita perché erano stufi di veder lottare il padre per poter pagare bollette elettriche esose. Era da tempo, infatti, che la Regione Puglia non forniva l'assistenza finanziaria necessaria. "Siamo sempre stati abbandonati dalle istituzioni e abbiamo sempre dovuto combattere per vedere riconosciuti i nostri diritti. Continueremo a farlo per l'altro figlio, ma è molto difficile" - ha detto il padre, Antonio Quarta.