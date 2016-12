Lecce, dà fuoco alla compagna davanti ai figli: arrestato 24enne

Ha cosparso la convivente di alcol e le ha dato fuoco davanti agli occhi terrorizzati dei due figli di uno e tre anni. E' successo a Tuglie, piccolo comune in provincia di Lecce. La donna, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Brindisi, ha riportato diverse ustioni di secondo e terzo grado. L'uomo, Edec Ionut Alexandru, romeno, classe 1992, noto alle forze dell'ordine per furto e altri reati contro il patrimonio, è stato arrestato.