Lecce, crolla balconcino: operaio 32enne morto in Salento

Tragedia sul lavoro in Salento, dove un operaio 32enne è morto precipitando da circa tre metri di altezza mentre svolgeva lavori nella sala ricevimenti "Villa Marchesi", sulla provinciale che collega Campi salentina a Novoli. La vittima è Stefano Vetrugno, operaio edile di Carmiano. Sembra che a provocare la caduta sia stato il crollo improvviso di un balconcino in pietra leccese a cui stava lavorando. Il giovane non indossava il casco protettivo.