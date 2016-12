Lecce, arrestato dopo rapina sfortunata: su Facebook si presentava come "rapinatore di banche"

La carriera di ladro rimarrà per lui solo un sogno inseguito e poi interrotto. Antonio Gaetani, 28enne di Alliste, nel Salento, è stato arrestato con due presunti complici quando ha provato a rapinare un supermarket a Taviano utilizzando come arma un fucile da sub. Peccato che sul suo profilo Facebook, alla voce "professione" avesse scritto "rapinatore di banca".