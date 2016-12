Lecce, anziano morto in casa

Indagini dei carabinieri per accertare le cause della morte di uomo di 82 anni, Giuseppe Elia, avvenuta nella sua abitazione di Tricase (Lecce) che è stata trovata a soqquadro. Il corpo, secondo l'ispezione cadaverica, non presenta ferite da arma da fuoco e da taglio nè da oggetti. Dalla casa, dove viveva da solo, non sarebbe stato portato via nulla; tra l'altro sono stati trovati un libretto postale e denaro contante.