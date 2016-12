Lecce, accoltella il padre alla gola dopo una lite in casa: fermato

Una persona è stata fermata dai carabinieri a Lizzanello (Lecce) dopo aver accoltellato alla gola il padre durante una lite. Il ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. L'aggressione è avvenuta in un'abitazione in via Paganini. Secondo i primi accertamenti, il giovane avrebbe problemi psichici e di recente sarebbe stato sottoposto ad un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio).