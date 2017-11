Lecce, 46enne accoltellato a una gamba davanti a casa

Un uomo di 46 anni, Giuseppe Fasano, è stato aggredito e accoltellato a Surbo (Lecce) ed è ora ricoverato in codice rosso. L'aggressione è avvenuta davanti all'abitazione dell'uomo, in via Lo Re. Da quanto si apprende, Fasano, che gravita in ambienti sportivi, è stato ferito con una coltellata alla gamba destra, all'altezza della coscia. Sull'episodio indagano i carabinieri e gli agenti della polizia locale.