Lecce, 15enne morta folgorata: stava inserendo la spina di una prolunga

Una ragazza di 15 anni, Francesca Spennato, è morta folgorata da una scarica elettrica mentre inseriva in una presa la spina di una prolunga. E' accaduto nella notte a Melissano (Lecce) nell'abitazione della famiglia della vittima, che era appena rincasata assieme ad un'amica. A quanto sembra i genitori della ragazzina, che è morta sul colpo, non erano in casa.