Investito uomo, Natale su un Intercity per passeggeri Milano-Lecce

Natale su un intercity fermo tra due stazioni per qualche centinaio di passeggeri in viaggio tra Milano e Lecce. Il treno si sarebbe fermato intorno alle 20.30 poco dopo la stazione di Torre a Mare dopo avere investito una persona a un passaggio a livello. Da oltre 4 ore l'intercity sarebbe fermo a pochi metri dalla stazione in attesa degli accertamenti di rito. Ai passeggeri, che già pregustavano il Natale a casa, non è permesso lasciare le vetture.