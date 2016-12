Investe e uccide anziano, poi fugge: 23enne in manette a Bari

Un 23enne di Modugno, in provincia di Bari, è stato arrestato per aver travolto e ucciso un anziano di 76 anni. Vito Ramunno è accusato di omicidio colposo, omissione di soccorso e guida senza patente. L'incidente è avvenuto a Palo del Colle dove il ragazzo vive. Ramunno era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il giovane, che sembra viaggiasse a forte velocità, ha investito con un'Alfa 156 il 76enne, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito non curandosi delle condizioni dell'anziano, deceduto subito dopo il trasporto in ospedale. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno notato, nella confusione, la presenza di un giovane che cercava di eliminare dalla sede stradale i resti della carrozzeria dell'auto investitrice.



Il tentativo di fuga e la cattura - Il 23enne è quindi fuggito, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi nelle campagne circostanti, dove i militari hanno trovato anche l'auto incidentata. L'esito degli accertamenti tossicologici eseguiti sul giovane, che non ha mai conseguito la patente di guida, hanno evidenziato una positività all'uso di sostanze stupefacenti.