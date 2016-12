Inps, migranti riscuotevano pensioni sociali ma non risiedievano in Italia: 174 denunciati

Avevano dichiarato la loro residenza in Italia ma in realtà erano ritornati nei loro Paesi d'origine: 174 migranti di varie nazionalità sono stati denunciati poiché avrebbero illecitamente beneficiato di pensioni sociali (circa 450 euro al mese ciascuno) per un importo totale di 5,6 milioni di euro. Le indagini sono state coordinate dalle procure di Bari e Trani, con l'ausilio delle direzioni provinciali Inps di Andria e dello stesso capoluogo pugliese.