25 luglio 2017 20:14 Incendi a Roma: nuovo rogo a Castel Fusano, allarme nube tossica allʼEur Raggi: "Serve il supporto del governo". Bruciano anche i boschi del Gargano e della Sicilia

Le fiamme tornano a lambire Roma, in un'Italia che brucia ogni giorno. Un nuovo incendio è divampato nella pineta di Castel Fusano, già interessata da un devastante rogo nelle scorse settimane. Anche nella zona sud della città, nel quartiere Eur, si è alzata una densa colonna di fumo considerata inquinante: è allarme nube tossica. Continuano intanto a bruciare vaste aree di bosco sulle alture del Gargano e nelle zone verdi della Sicilia.

Nella zone meridionale della Capitale il rogo si è sprigionato alle spalle del Colosseo Quadrato, rallentando notevolmente il traffico nella zona, soprattutto in direzione Fiumicino. In tutta l'area si sente un odore acre dopo che sono andati a fuoco diversi cumuli di rifiuti. Per spegnere le fiamme sono intervenute due squadre di pompieri con le autobotti. Nell'area della pineta di Castel Fusano sono in azione anche i canadair.



Il rogo nella zona dell'Eur ha interessato anche un cantiere nautico che si occupa di manutenzione di piccole imbarcazioni e, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, sono bruciati anche materiali di risulta come pneumatici, frigoriferi abbandonati e eternit.

Raggi: "Serve il supporto del governo per salvare Castel Fusano" - "La pineta di Castel Fusano è nuovamente in fiamme. Le squadre per spegnere questo ennesimo incendio sono al lavoro. Serve un controllo 24 ore su 24 del territorio perché, se si tratta di incendi dolosi, non si può soltanto intervenire con gli spegnimenti. E' necessario un supporto del governo per controllare il territorio e salvare la pineta di Castel Fusano. La situazione è grave", ha commentato il sindaco di Roma Virginia Raggi.

Fumo e roghi anche allʼEur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 1 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 2 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 3 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 4 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 5 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 6 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 7 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 8 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 9 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 10 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 11 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 12 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 13 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro 14 di 14 Ansa Ansa Fumo e roghi anche all'Eur, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro leggi dopo slideshow ingrandisci

Brucia il Gargano - Non si fermano le fiamme sprigionatesi lunedì a Peschici, sul Gargano: il rogo ha già distrutto decine di ettari di bosco e macchia mediterranea. Il forte vento caldo sta complicando le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco: tutte le squadre a disposizione sono ancora impegnate nell'opera di spegnimento delle fiamme. Sulla zona si sono portati anche due Canadair per effettuare lanci di acqua e liquido ritardante.