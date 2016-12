Ilva,Vendola: mai a libro paga Riva

"Non sono mai stato a libro paga dei Riva e molti non possono dire la stessa cosa". Così l'ex governatore pugliese Nichi Vendola dopo il rinvio a giudizio per l'inchiesta sul disastro ambientale provocato dall'Ilva. "Anche se è soltanto la porta di ingresso nel processo, mi brucia molto la ferita che subisco perché ho rappresentato l'unica classe dirigente che ha provato a sfidare il gigante della siderurgia", ha sottolineato il leader di Sel.