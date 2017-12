Ilva, sindaco Taranto: entro 10 giorni invieremo proposta al governo

"Entro una dieci giorni invieremo al governo una proposta formale che contenga le modifiche al Piano ambientale dell'Ilva richieste dagli enti locali". Lo ha detto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, aggiungendo: "Ci aspettiamo di essere convocati per discuterne". "Gentiloni può convocarci anche nei giorni festivi per far ripartire il tavolo interrotto il 20 dicembre", ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.