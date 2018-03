Ilva: "La decisione della Consulta non fermerà la produzione"

La pronuncia della Consulta sull'incostituzionalità del "decreto Ilva" del 2015 "non ha alcun impatto sulla continuità dell'attività produttiva". Lo spiega la stessa azienda, secondo cui "la restituzione dell'Altoforno 2 è stata ottenuta nel settembre 2015 non in base al decreto dichiarato illegittimo, ma in forza di un provvedimento della Procura legato all'adempimento di determinate prescrizioni in materia di sicurezza, poi attuate".