Ilva, Italia nel mirino dell'Ue: aperta un'inchiesta per aiuti di Stato

La Commissione europea si appresta ad aprire un'indagine formale contro l'Italia per verificare se gli interventi previsti dalla legge salva-Ilva siano in contrasto con le norme europee che vietano gli aiuti di Stato. Bruxelles ha qualche dubbio anche a proposito degli 800 milioni di euro che sarebbero stanziati nella legge di Stabilità 2016 a favore del colosso siderurgico in crisi da tempo.