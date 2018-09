Ilva, Emiliano: "Non firmo il piano senza garanzie per la salute"

"Senza garanzie sulla salute dei miei concittadini io non darò mai il mio assenso al piano ambientale" relativo all'Ilva di Taranto. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, aggiungendo: "Taranto deve sapere che il presidente della Regione non farà un passo indietro per nessun motivo".