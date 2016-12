Ilva, di nuovo tutti a giudizio per disastro ambientale a Taranto

La prima udienza del dibattimento è fissata per il 17 maggio dinanzi alla Corte d'assise. Il vizio di forma che ha costretto a una nuova udienza preliminare era consistito nella mancata indicazione del difensore d'ufficio per dieci imputati sprovvisti del legale di fiducia.



Il collegio giudicante sarà composto dagli stessi due giudici togati (Michele Petrangelo e Fulvia Misserini) che avevano deciso per il rinvio degli atti al gup. Circostanza questa, secondo alcuni legali, che potrebbe essere motivo di nuove eccezioni.