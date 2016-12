Ilva, cade da cavalcavia: grave

Un vigilante dello stabilimento Ilva di Taranto è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto, pare durante un inseguimento, dal cavalcavia del reparto Pca. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale 'Santissima Annunziata', dove è stato ricoverato per un trauma cranico commotivo. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare se realmente l'addetto alla vigilanza stesse inseguendo qualcuno.