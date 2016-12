Grave incidente a Brindisi, un Tir si ribalta e travolge tre auto: cinque morti

L'uomo è accusato di omicidio colposo plurimo: secondo quanto accertato dalla polizia stradale, viaggiava ad una velocità superiore al limite (70 km/h per quel genere di automezzo) e non teneva la distanza di sicurezza.



Quando l'autista ha perso il controllo del Tir, l'autoarticolato ha sfondato lo spartitraffico finendo di traverso alla carreggiata. Una delle auto è stata travolta è schiacciata tra la motrice e il rimorchio. I vigili del fuoco hanno estratto morti e feriti dalle lamiere delle auto distrutte, e con l'autogru hanno lavorato diverse ore per sgomberare la strada bloccata su entrambi i sensi di marcia e invasa dall'olio che si è sparso sull'asfalto.



Le vittime - Il conducente dell'autocisterna che trasportava circa 270 quintali di olio è rimasto illeso. Sono invece morti Vito Muscatello, 71 anni, di Tuglie, la moglie Rosetta Minerva, e la loro nipotina di 5 anni, rispettivamente suoceri e figlia di un consigliere regionale pugliese, Cristian Casili. Morta anche un'altra anziana che viaggiava con loro, mentre la madre della piccola è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale Perrino di Brindisi. L'altra vittima è Leonardo Orlandino, 21 anni, di Fasano, al volante di una Toyota Aygo: era il portiere della squadra di calcio di Brindisi, il Real Paradiso. Salve per miracolo tre persone che si trovavano invece sull'altra auto coinvolta, un'Opel Corsa.



La bambina è stata soccorsa dai sanitari del 118 quando era ancora in vita, ma è arrivata al vicino ospedale di Ostuni ormai in condizioni disperate. La scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori è stata scioccante. Un automobilista di passaggio, scampato all'impatto, ha avuto bisogno di cure mediche.