Giovane accoltellato a morte, il fratello minorenne confessa

Risolto dopo poche ore il giallo sulla morte di Marco Mancarella, deceduto in seguito a un accoltellamento avvenuto nel corso di un litigio, nei pressi dell'officina del padre, a Monteparano, nel Tarantino. E' stato il fratello 17enne, incensurato, ad uccidere il 22enne. Sentendosi braccato, il giovane si è consegnato in nottata ai carabinieri ed ha confessato l'omicidio durante l'interrogatorio.

Marco Mancarella, accompagnato da alcuni parenti all'ospedale 'San Marco' di Grottaglie (Taranto), era deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate. Tre i fendenti al torace sferrati dal fratello. Dalle indagini è subito emerso che il giovane era stato accoltellato per strada, nelle vicinanze dell'officina meccanica del padre, dove anch'egli lavorava. I successivi accertamenti hanno consentito poi di accreditare l'ipotesi che l'omicida potesse identificarsi proprio nel fratello 17enne.



La fuga a piedi del minorenne si è protratta per quasi due ore durante le quali, come riferito dallo stesso omicida, in stato confusionale aveva vagato nei vigneti circostanti all'abitato. L'attività di polizia giudiziaria condotta dai militari si è svolta anche mediante rilievi fotografici sul luogo del delitto. Il giovane, in presenza del suo legale, è stato interrogato dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Minorenni di Taranto, Silvia Nastasia, a cui ha reso piena confessione. Dopo le formalità di rito è stato poi condotto presso il Centro Penitenziario Minorile di Taranto.