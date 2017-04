Gasdotto Tap,ripresi a sorpresa lavori di espianto ulivi nel Leccese

Dopo due giorni di stop sono ripresi, a sorpresa, nel cantiere Tap a San Foca di Melendugno i lavori di eradicazione degli ulivi lungo il tracciato dove dovrebbe essere installato il microtunnel del gasdotto. Gli espianti, dopo la sospensione decisa per gli scontri dei giorni scorsi tra dimostranti no Tap e forze di polizia, era stata annunciata per lunedì. Dall'area sono già stati portati via venti ulivi.