Gasdotto Lecce, assalto al cantiere: 52 "No Tap" portati in Questura

La polizia ha condotto in Questura a Lecce 52 persone dopo che nel pomeriggio un'ottantina di attivisti "No Tap", con fumogeni e pietre, ha raggiunto la zona interdetta di Melendugno dove sono in corso i lavori per la costruzione del terminale del gasdotto che collegherà il Mar Caspio alla Puglia. Alcuni attivisti sono stati accerchiati e respinti dagli agenti. Durante l'azione, un sostituto commissario ha riportato delle fratture.