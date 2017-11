Gallipoli, segregata in casa e picchiata: arrestato il compagno

Rinchiusa in una stanza, picchiata e minacciata. In queste condizioni, tenuta prigioniera dal suo compagno, viveva una giovane donna, che è stata salvata dalla polizia a Gallipoli. A segnalare la situazione alle forze dell'ordine è stato uno sconosciuto. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la donna chiusa in una stanza, denutrita e con evidenti ecchimosi su braccia, gambe e collo. L'uomo è stato arrestato ed è in carcere a Lecce.