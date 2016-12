Frontale tra treni in Puglia, Procura di Trani: 3 filoni d'indagine

Documenti e immagini saranno acquisiti dalla Procura di Trani per far luce sul disastro ferroviario avvenuto martedì tra le stazioni di Corato e Andria e che ha provocato 23 morti. La maggior parte degli atti sarà acquisita negli uffici della società privata Ferrotramviaria. L'inchiesta, affidata a 5 magistrati, è stata divisa in tre filoni investigativi: uno sulla dinamica, uno su sicurezza e controlli e uno sull'appalto per il raddoppio dei binari.