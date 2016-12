Foggia, urinano sul muro e picchiano la ristoratrice: arrestati 2 20enni

La sequenza, filmata per pochi secondi, è stata la chiave di volta per risolvere il caso e permettere alle forze dell'ordine di arrestare i due colpevoli, finora incensurati.



Alessandro Di Dio e Samuel Contini, 21 e 23 anni, avevano picchiato selvaggiamente la proprietaria del ristorante nelle prime ore del mattino, accanendosi anche contro il figlio e il fratello della donna, accorsi sul luogo per soccorrerla. I titolari dei locali pubblici adiacenti si erano precipitati per sedare il pestaggio e per soccorrere i colleghi: indispensabili per le indagini la loro testimonianza.