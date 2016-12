Foggia,ucciso in litigio: due fermi

La Procura di Foggia ha emesso due ordini di cattura per l'omicidio di Giuseppe Bonaventura, ucciso con un colpo di arma da fuoco al torace lo scorso 20 settembre, nel corso di un litigio avvenuto in strada a San Severo. Uno dei destinatari dei fermi , Matteo Anastasio di 26 anni, si è presentato col suo legale nella caserma dei carabinieri. Continuano invece le ricerche per rintracciare l'altra persona.