Foggia, uccide moglie e veglia per giorni il cadavere: poi si costituisce

Sulla vicenda gli agenti della Squadra mobile mantengono il massimo riserbo rifiutando di dare particolari sui risultati dell'ispezione cadaverica e sulla data presumibile in cui è stato compiuto l'uxoricidio. L'eventualità che la donna sia stata uccisa il 27 aprile al termine di una lite per gelosia - come da alcune voci - non è stata confermata.



La salma è stata trasportata nell'obitorio dell'ospedale Tatarella di Cerignola dove nei prossimi giorni, su disposizione del pm di turno della Procura di Foggia, Antonio Laronga, si terrà l'autopsia.