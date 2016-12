Foggia, tragica lite per un parcheggio: ucciso un 34enne

Un 34enne con precedenti penali, Domenico Piserchia, è stato ucciso nella tarda serata di venerdì a Foggia durante una violenta lite per un parcheggio. L'uomo ha litigato con un altro automobilista il quale, dopo aver estratto un coltello, ha inferto due fendenti che hanno raggiunto la vittima al petto e all'addome. Piserchia, trasportato in ospedale, è morto poco dopo. L'aggressore, di cui non è stato reso noto il nome, è stato fermato dalla polizia.