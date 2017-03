Foggia, spari contro mezzi della polizia a San Severo: nessun ferito

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati a San Severo (Foggia) contro due automezzi della polizia, da alcuni giorni in città per un controllo rafforzato disposto in seguito a numerosi episodi di criminalità verificatisi negli ultimi tempi. La notizia è stata diffusa dal sindaco, Francesco Miglio, il quale aveva proclamato uno sciopero della fame per protestare proprio contro l'escalation criminale e il mancato intervento del Viminale.