Foggia, sparatoria in un bar: morto 21enne, ferito un altro ragazzo

Un 21enne , Roberto Tizzano , è morto ed un altro, Roberto Bruno , è rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in un bar a Foggia . Due persone, poco prima delle 16, sono entrate nel locale e hanno sparato diversi colpi di arma da fuoco contro i due ragazzi che si trovavano all'interno. Portati al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia, Tizzano è morto pochi minuti dopo il ricovero, mentre Bruno è in gravi condizioni.

Sparati colpi di pistola e di fucile - Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Foggia, nell'agguato contro i due giovani sono stati utilizzati un fucile calibro 12 e una pistola. Due killer con i volti coperti sono entrati nel bar 'H 24' di via San Severo sparando più volte contro i due giovani. La vittima, Roberto Tizzano, di 21 anni, era incensurata, mentre il ferito, Roberto Bruno, anch'egli 21enne, ha qualche precedente.



I due 21enni hanno tentato di nascondersi dietro il bancone del bar - Quando si sono accorti della presenza dei killer i due hanno tentato invano di ripararsi dietro il bancone del bar. Tizzano è stato raggiunto alle gambe, braccia e torace ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Bruno, colpito in varie parti del corpo, è attualmente ricoverato in gravissime condizioni.