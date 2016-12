Foggia,pastore ucciso in un agguato

Un uomo di 57 anni, Luigi Fini, pastore di Ischitella, è stato ucciso con un colpo di fucile sparato da una persona non ancora identificata. L'uomo era in compagnia della moglie nella sua auto, e percorreva la provinciale 41, quando - secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori - il mezzo sarebbe stato affiancato da un'altra auto dall'interno della quale è stato sparato un colpo di fucile. Fini è morto poco prima di arrivare in ospedale.