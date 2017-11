Foggia, cadavere di giovane trovato in un'auto: mistero su cause

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia sono impegnati nel recupero di un'autovettura caduta in un canalone in località Canestrelli, nelle campagne di Candela, all'interno della quale c'è il cadavere di un giovane. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto l'auto e telefonato ai carabinieri che ora indagano sulla vicenda. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.