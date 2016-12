Foggia, bimba di 6 mesi abbandonata in ospedale

Ha abbandonato una bimba di circa sei mesi in un passeggino nell'ospedale di San Severo (Foggia) e poi si è allontanata. La donna che ha lasciato la neonata nel nosocomio non è ancora stata identificata e la piccola, subito soccorsa, è in buone condizioni di salute nel reparto di Pediatria. Il sindaco, Francesco Miglio, ha assicurato il sostegno del Comune alla famiglia della piccola, nel caso in cui l'abbandono sia dovuto a motivi economici.