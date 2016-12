Foggia, assenti ingiustificati da lavoro: arresti e denunce tra dipendenti pubblici

Si assentavano ripetutamente dal lavoro o, peggio, entrati in ufficio portavano avanti altre occupazioni. Undici dipendenti del comune di Manfredonia, nel foggiano, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza. C'era chi andava a fare la spesa, ma anche chi aveva un secondo lavoro in nero come un uomo che, timbrato il cartellino, portava con sé i ferri da idraulico. Denunciate, invece, altre 22 persone.