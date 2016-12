Foggia, assaltano area di servizio: tre romeni arrestati in diretta

Volti coperti dal passamontagna, armi in pugno hanno fatto irruzione in una stazione di servizio vicino a Cerignola, in provincia di Foggia. I tre romeni non avevano però fatto i conti con le telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso tutta la scena. All'uscita sono stati bloccati dalla polizia, disarmati e arrestati. La refurtiva è stata recuperata.