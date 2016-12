Foggia, anziana massacrata per rapina: presi 300 euro, lei lasciata in fin di vita

Massacrata per poche centinaia di euro. Emma Narciso, pensionata 85enne del foggiano, è stata trovata in fin di vita dalla figlia dopo una rapina nella sua villetta di Torremaggiore. I ladri, almeno due o tre, hanno colpito ripetutamente la donna al volto lasciandola priva di sensi in cucina. Una violenza inaudita, se si pensa che sono stati portati via dall'abitazione soltanto trecento euro.

La donna ora è ricoverata in gravi condizioni nella rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia, ma i medici sono fiduciosi per il lento miglioramento. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, che attendono di interrogare l'anziana, i delinquenti si sono introdotti nella villetta attorno alle 22.30, trovandosi davanti la proprietaria.



A quel punto l'avrebbero colpita con alcuni oggetti su cui sono state ritrovate tracce di sangue, come la cornetta del citofono o un attizzatoio per il caminetto. Messa a soqquadro l'abitazione, avrebbero poi portato via i pochi euro che erano in casa. Il lavoro delle forze dell'ordine è reso più complicato dal fatto che nella zona non sono presenti telecamere.