Foggia, accoltellati per aver urinato su muro di casa: muore 23enne

E' morto nella notte uno dei due giovani accoltellati il 16 luglio a Monte Sant'Angelo (Foggia) per aver urinato sul muro esterno dell'abitazione del loro aggressore, Luciano Antonio Rinaldi, 60enne autista del 118. La vittima è Felice Fischetti, di 23 anni. L'altro ferito ha invece 22 anni e guarirà nel giro di otto giorni. Dopo aver inveito contro i due ragazzi, Rinaldi era sceso in strada accoltellando un giovane alla gamba e l'altro all'addome.

Fischetti era stato ricoverato presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo in gravi condizioni. Le ferite riportate non gli hanno però lasciato scampo.



Rinaldi è piantonato in stato d'arresto presso la "Casa sollievo della sofferenza" dove è stato ricoverato subito dopo l'aggressione a causa di un crollo psicofisico.