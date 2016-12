Foggia, 11enne morta in incidente In fuga gli occupanti dell'altra vettura

Una bambina di 11 anni è morta in un incidente stradale verificatosi su un'intersezione della strada statale 89 che collega Foggia a Manfredonia . La ragazzina, secondo le prime notizie, viaggiava a bordo di un'auto che si è scontrata contro un'altra vettura i cui occupanti sono fuggiti dopo l'incidente . Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei militari del comando provinciale di Foggia, la bimba viaggiava a bordo di un fuoristrada condotto dal padre, che nello scontro ha riportato solo lievi escoriazioni.



L'impatto, lungo un rettilineo, è avvenuto con una Ford Escort station wagon con targa bulgara. Le due auto, che procedevano in senso opposto e, pare, a velocità sostenuta, si sono toccate e i due conducenti hanno perso il controllo dei mezzi.



La Toyota si è capovolta proseguendo la corsa per una quarantina di metri, mentre la Ford Escort è finita fuori strada. La bimba, che viaggiava sul sedile anteriore lato passeggero, è morta sul colpo.



Gli occupanti dell'altra auto, come detto, sono fuggiti nelle campagne circostanti e ora i carabinieri stanno cercando di rintracciarli: potrebbero essere braccianti agricoli che lavorano nella zona.