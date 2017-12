Ferrovie del Sud-Est, treno deraglia nel Barese: nessun ferito

Un treno delle Ferrovie del Sud-Est è uscito dai binari all'altezza di Castellana Grotte mentre percorreva la linea Bari-Putignano. L'incidente non ha provocato feriti tra i viaggiatori e il personale di bordo. A deragliare è stato il locomotore del treno, un Atr 200, che secondo le Ferrovie "viaggiava a bassa velocità" in quanto stava transitando in una zona con limite di 50 chilometri orari. Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incidente.