Ferito in un mercato a Taranto: arrestati un uomo e i suoi due figli

Tre persone, padre e due figli, sono state arrestate dai carabinieri per il tentativo di omicidio di un uomo di 51 anni ferito in mattinata con un colpo di pistola alla spalla mentre si trovava nella macelleria gestita dal fratello all'interno del mercato generale del rione Tamburi di Taranto. I tre avrebbero agito per dissidi personali avuti con la vittima. I carabinieri hanno subito concentrato le proprie attenzioni sui tre grazie ad alcuni testimoni.