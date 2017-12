Falsi matrimoni tra italiani e stranieri, arresti in Puglia

Organizzavano falsi matrimoni per far stabilire in Italia cittadini stranieri: per questa ragione i carabinieri di Foggia hanno eseguendo numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti degli appartenenti ad un gruppo di persone, formato da italiani e stranieri. L'organizzazione sarebbe responsabile di favoreggiamento dell'immigrazione illegale sul territorio nazionale tramite matrimoni fittizi.