Facebook, un sacerdote contro i gender "Chi li sostiene non potrà fare il padrino"

"Ora basta! - si legge sul messaggio -. Tutti quei parrocchiani che 'coloreranno' le foto arcobaleno a sostegno delle organizzazioni LGBT non sapendo nemmeno cosa sono e quali sono le teorie gender non avranno da me: 1) certificato-nulla osta per fare padrini-madrine; 2) non avranno incarichi come educatore-catechista o responsabile di associazioni ecclesiali con finalità educativa, perché in netto contrasto con il Santo Vangelo. Qualsiasi replica a questo post verrà cancellata".



Non si è fatta attendere la risposta del presidente dell'Arcigay Salento, Roberto De Mitry, che afferma: "Non è più rabbia o tristezza che proviamo. Quello che proviamo è tanta pietà mista a ilarità. Annaspate goffamente a spauracchi pensando che la popolazione viva ancora nel Medioevo, che non sia istruita e che non sappia più distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato".



De Mitry scrive poi: "Ma come si può 'minacciare' i fedeli per una foto profilo?" Il viceparroco ha scritto, 'se usi l'arcobaleno allora non ti faccio fare il padrino, o il catechista'. Fa ridere". E ancora, dice l'esponente di Arcigay, "l'amore e la giustizia vincono sempre. Perché è amore e giustizia che Dio vuole, per chi ci crede". E infine: "Un consiglio? Incominciate a seguire davvero la parola di Dio e smettetela di essere ridicoli".



Dal post del prelato salentino prende le distanze anche il sindaco di Spongano, Antonio Candido: "Aspetto di incontrarmi con lui appena possibile - duce il sindaco - per capire cosa lo abbia spinto a scrivere queste cose".



Una posizione non nuova, quella del sacerdote salentino sull'argomento. Qualche giorno prima dell'ultimo post, sempre su Facebook il sacerdote aveva scritto: "Scomunica latae sententiae per tutti coloro che fanno parte di organizzazioni e circoli che promuovono l'ideologia gender! Questo va fatto". Intanto, dopo il caso e le polemiche scaturite, il profilo del vice parroco è stato oscurato.